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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Yiğitcan Ergin, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Karantina sürecinin bitmesini isteyen Ergin, önümüzde hafta rol aldığı dizinin sezon finalini çekeceklerini dile getirdi.

Rol arkadaşı Ela Yörüklü ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Ergin, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Biz Ela ile çok iyi arkadaşız. Öyle bir şey olursa zaten haberiniz olur. Bizden duyarsınız.