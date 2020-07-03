Yeşim taşı akik ve ametist taşları ile birlikte takı ve mücevher sektöründe en çok kullanılan taşlar arasında yer almaktadır. Değerli ve pahalı olan versiyonları dışında kolye, yüzük ve küpelerde kullanılan ekonomik çeşitleri de mevcuttur.
YEŞİM TAŞI NASIL OLUŞUR?
Bu taşlar tamamen doğal bir şekilde oluşmuş yataklardan çıkarılmaktadır. Güney ve Orta Amerika ülkeleri arasında Meksika ve Peru, yeşim taşı açısından oldukça zengindir. Uzak Doğu ülkeleri arasında ise Çin, toplamda yüzden fazla yeşim yatağına sahiptir.
YEŞİM TAŞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yeşim taşının çok fazla çeşidi bulunduğu için özellikleri bu çeşitlere göre farklılık gösterebilmektedir. Lüks mücevherlerden çok ekonomik takılarda kullanılan yeşim son derece küçük parçalardan oluşmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bu taşların birleştirilmesi ve daha parlak hale getirilmesi mümkündür. Jadeit adıyla bilinen çeşidi ise çok nadir olup oldukça değerlidir. Bu nedenle çoğunlukla lüks mücevherlerde kullanılmaktadır.
Heykel başta olmak üzere birçok farklı sanat alanında da kullanılabilir. Aynı zamanda son yıllarda iç ve dış dekorasyon süslemelerinde de tercih edilen bir taş türüdür. Mermer ile kıyaslandığında çok daha sert bir yapıya sahip olan yeşim taşları estetik görünümünün yanı sıra iklim ve çevre şartlarına dayanıklı olmasıyla da tercih sebebidir.
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