Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? soruları ünlü sanatçı hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Sosyal medyada girdiği polemiklerle son dönemde sıklıkla konuşulan Yeşim Salkım'a Murat Övüç'ün ettiği hakaret büyük tepki topladı. Yeşim Salkım'ın hayatından detaylar haberimizde.

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Yeşim Salkım 12 Nisan 1968, İstanbul doğumlu. Ses sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu olan Yeşim Salkım Arnavut kökenlidir . Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla sağlam bir çıkış yakaladı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla büyük beğeni topladı.

1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

YEŞİM SALKIM'IN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi.

İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya gelmistir. Türk pop müziğine pek çok hit şarkı kazandırmıştır. Şarkıcılık adına aldığı ödüller dışında, oyunculuk kariyerini "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında kazandığı Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile taçlandırmıştır.

YEŞİM SALKIM'IN ÖDÜLLERİ

38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı