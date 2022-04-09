"Annem sevdiği adamı ve kardeşini toprağa verdi"

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Yeşim Salkım'ın koronavirüs ile mücadele eden babası Dursun Salkım, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşamını yitirmişti. Baba acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, bu kez teyzesi Nermin Uzman'ı kaybetti.

"HOŞÇA KAL ANNE YARIM"

Salkım, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşim Salkım, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Gitti, tutamadım... Hoşça kal teyzem, anne yarım, gençliğim, sırdaşım, çocukluğum... Hoşça kal... Huzurla, ışıklar içinde, nurlarda uyu canımın içi yürek sızım..." ifadelerini not düştü.

Bir süredir tedavi gören Nermin Uzman, dün Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ünlü isim, annesi ile teyzesinin vedalaştığı anları da paylaştı.

"ANNEM HEM SEVDİĞİ ADAMI HEM DE KARDEŞİNİ TOPRAĞA VERDİ"

Yeşim Salkım, bu kareye, "Annem son 6 ayda hem sevdiği adamı, ilk göz ağrısı, ilk kalp sızısını ve karındaşını, kardeşini toprağa verdi bugün. Son bakışta ki o gözler... Annem ona iyi bakacağım! Artık tek kalanım o çünkü çocukluğumdan." notunu düştü.

Funda Özkalyoncu, Aslı Hünel, Işın Karaca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim Salkım'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.