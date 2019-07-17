İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli'yi atadı.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB'de Genel Sekreter Yavuz Erkut’tan sonra, 7 genel sekreter yardımcılığı görevinden birine ilk kez bir kadın bürokrat atandı. İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Yeşim Meltem Şişli'nin, 1984'ten bu yana belediyedeki en üst düzey kadın yönetici ve ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı olduğu belirtildi. Şişli'ye, İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

Yeşim Meltem Şişli 1963 doğumlu olan Yeşim Meltem Şişli, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. İş hayatına 1986 yılında bir holdingde ekonomist olarak başladı. 1992-2007 yılları arasında Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’de (TEİAŞ) Dünya Bankası Projeler Gr. Koordinasyon Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Daire Başkanlığı’nda müdür olarak çalıştı. Şişli, daha sonra bazı elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst düzey yönetimde görev aldı.