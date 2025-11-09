Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden birlikte

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra çocukluk aşkı Korhan Beba ile ikinci baharını yaşıyor. Beba ile yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Bozoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Korhan Beba ve Yeşim Ceren Bozoğlu

REKLAM advertisement1

"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA KALBİM DÜŞTÜ AŞKA"

Korhan Beba ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka..." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İLK TANIŞTIĞIMIZDA DAHA ÇOCUKTUK"

Yeşim Ceren Bozoğulu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Devamını sen benden güzel anlatmışsın; 'İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben Lise 1, o orta son. İlk öpücük. Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de Özel Türk Koleji’ndeydi. İkimiz de hatırlamıyoruz birbirimizle nasıl haberleştik de o gece İzmir’de buluştuk. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte... İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika’ya döndüm. Yine koptuk. Aradan geçti 30 küsur sene. Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl... Liseli aşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına.'

REKLAM "İKİ KITA TEK KALP " Ardından Yeşim Ceren Bozoğlu, sevgilisinin doğum gününü "İki kıta tek kalp, ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum senden. Eşim, dostum, sevdiğim, ailem ve çetem oldun. Geçen her gün; sana olan sevgim, hayranlığım, hürmetim artıyor aşk. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın tüm dualarının kabulü olsun; mucizevi güzellikler ile dolsun. Ömrümüz bir, mutluluğumuz daim olsun. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.