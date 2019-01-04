Malatya'da ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki Sabite Bütün'e Yeşilyurt Belediyesince yardımda bulunulduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiltepe Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin bodrumunda yaşayan ve 18 yıl önce başladığı ayakkabı boyacılığını ilerleyen yaşına rağmen sürdüren Bütün'ün temel ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Sabite Bütün'ün de kendilerine ilettiği sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına gereken yardımların yapıldığını kaydeden Çınar, şöyle devam etti:



"HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YARDIMA DEVAM EDECEĞİZ"

"Sabite teyzemizi daha önce evinde ziyaret ederek, yaşadığı sıkıntıları yerinde görmüştük. Eşini kaybeden ve yaşadığı büyük zorluklara rağmen ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan yaşlı teyzemizin bizden istediklerini yerine getirdik. Yakacak ihtiyacını karşıladığımız teyzemizin evine oturma grubu ve sehpa gönderdik, bununla birlikte bir yıllık kirasını da ödeyeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza devletimizin yardımlarını ulaştırmaya devam edeceğiz."

Sabite Bütün de belediye görevlilerinin soğuk havada kapısını çalmasından ve ihtiyaçlarının karşılanmasından çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen haftalarda evine kadar gelerek kendisini ziyaret eden ve isteklerini dinleyen Başkan Çınar'a da desteklerinden dolayı teşekkür eden Bütün, "Başkanımıza hep dua ediyorum, Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Allah devletimize ve başımızdakilere zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Sabite Bütün'ün zorlu yaşam mücadelesi Anadolu Ajansı tarafından da haberleştirilmişti.