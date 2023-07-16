'Sahipsizler' ve 'Hedef' filmlerinde ise Kadir İnanır ile rol alan Murat Erton, "Kadir İnanır harika bir metot oyuncusu. 'Sahipsizler' filminde 'Gaddar' karakterindeydi. Canlandırdığı karakter nedeniyle ben ona 'Kıro' o da bana 'Mıro' diyordu. Rol gereği balık yiyordu, sonra elleriyle ayak parmaklarını karıştırıyordu. Rolü yaşıyordu. Çok iyi bir filmdi zaten 1974'te Altın Portakal'da özel ödül aldı" dedi.

1978'de 'Hedef' filminde de Kadir İnanır ile yeniden kamera karşısına geçen Murat Erton, "Filmde Kadir Ağabey'in oğlu olarak rol almıştım. 'Sahipsizler'deki rolünün dışına çıkarak bir gazeteciyi canlandırmıştı. Sette onu görünce tanıyamamıştım. Bambaşka bir karaktere bürünmüştü. Dediğim gibi rolünü yaşıyordu Kadir Ağabey" şeklinde sözlerini sürdürdü.