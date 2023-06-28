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Yeşil Vadi’nin Kızı 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Yeşil Yapım’ın üstlendiği yeni günlük dizisi “Yeşil Vadi’nin Kızı” Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.

Giriş: 28.06.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Yeşil Vadi’nin Kızı 2. tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Hayalperest ve güçlü bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayatını konu alan Yeşil Vadi’nin Kızı, yayın tarihini yeni bir tanıtım ile duyurdu. Yayınlanan tanıtım duygu yüklü bir hikayenin ilk ipuçlarını veriyor.

Show TV ekranlarında Pazartesi’den itibaren hafta iç her gün yayınlanacak olan Yeşil Vadi’nin Kızı, Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor. Yayınlanan yeni tanıtımda; Yeşil Vadi’de kalmak isteyen Melissa’nın güçlü, cıvıl cıvıl, umutlu, mücadeleci bir kız çocuğu olduğu görülüyor. Her bir karakterin hikayesi merak uyandırırken, duygu yüklü ve macera dolu bir hikaye izleyiciyi bekliyor.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 2. Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. Genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız’a Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Ece Gürer, Hande Sarısoy gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 1.bölüm özeti ise şöyle;

Yetimhanede büyüyen Melissa’nın en büyük hayali bir aileye sahip olmaktır. Ancak evlat edinildiği evlerde bu hayali gerçek olmamıştır. Sokağa atıldığı bir gün, Metin ona sahip çıkarak kızı eve götürür. Ancak ablası Mahinur, çocuğun onlarla kalmasını asla kabul etmez. Metinlerin çiftliği Yeşil Vadi’ye hayranlık duyan Melissa, büyük umutlara kapıldığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Yeşil Vadi’nin Kızı Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 16.15’te Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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