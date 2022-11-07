Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy, sürdürülebilir turizmde büyük bir örnek olmayı hedefliyor. Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi enerji Küçükköy'ün örnek bir sürdürülebilir turizm destinasyonu haline getirilmesini hedefleyen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi kapsamında bölgeye 18 ayda 10 milyon TL kaynak aktardı. Küçükköy, küçük kasaba yapısı, enerji etkin geleneksel taş mimarisi, güneşlenme, bakı ve rüzgâr alma kapasitesi gibi avantajlarıyla; sürdürülebilir, yeşil turizm destinasyonu olma yolunda önemli avantajlar taşıdığı için SENTRUM projesinin ilk destinasyonu olarak seçildi.

SENTRUM projesi, turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini somut olarak ortaya koydu. Proje yeni destinasyonlarla devam edecek.

Haziran 2021'de başlayan, 18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçları; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

'BAŞARI ÜÇGENİ'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, SENTRUM projesini “Başarı Üçgeni” olarak adlandırdı. Projenin Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliği ile yaratılmış sosyal fayda yaratan bir uygulama olduğunun altını çizdi.

SENTRUM projesinin Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu kaydeden Güler Sabancı projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Güler Sabancı, “Yaratılan ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun beş ana stratejisinden biri olan “Sürdürülebilir İşlerde Öncü Olmak” misyonunun da en somut örneklerinden biri” dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDA SAĞLAYABİLECEK BİR MODEL'

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Küçükköy, Türkiye'yi bu kadar sıcak bir turizm destinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri. Ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz” dedi.

'MİSYONUMUZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK ETMEK'

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler de Enerjisa Enerji olarak misyonlarının büyüyen Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük etmek ve daha iyi bir gelecek için sorumluluk almak olduğunu kaydetti.

Zaimler ''Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmamıza hizmet edecek çözümleri yalnızca kendi kaynaklarımızla değil, diğer paydaşları da sürece katarak hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle UNDP,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içinde ve Sabancı Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla geçen sene uygulamaya başladığımız SENTRUM projesini çok değerli ve anlamlı buluyorum.” dedi.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ ROTALARI OLUŞTURULDU

Toplantıda verilen bilgiye göre proje kapsamında ilk olarak bölgenin turizm kaynak değerleri belirlendi. Yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim konularında yol haritaları hazırlandı. Doğa ve enerji temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları sonrasında işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, Necmi Komili İlk ve Orta Okulu ile Küçükköy Kültür Merkezi'nde enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları yapıldı. Böylece, Necmi Komili İlk ve Orta Okulu net sıfır enerjili bina haline geldi.

İklim değişikliğine karşı mücadelede ölçülebilir faydaların görüldüğü projeyle bölgede yıllık 15 ton kömür kullanımının önüne geçildi, yıllık 90 ton karbon emisyonu engellendi.

Turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini ortaya koyan proje kapsamında 120 kilovat kurulu güce sahip şarj istasyonunun kurulumuyla Küçükköy, yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına da kavuştu.

Küçükköy'de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ile bölgede bugüne kadar enerji verimliliği, sürdürülebilir turizm, atık yönetimi, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda lise öğrencileri, bölge kadınları ve işletme sahiplerinden oluşan 140 kişiye eğitimler verildi. Hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı çerçevesinde kadınların proje aktivitelerine katılımları sağlandı.

Küçükköy’de ayrıca tüm paydaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda farkındalığa sahip olabilmeleri amacıyla yöre halkı, işletmeler ve ziyaretçilerin bilgi edinebilecekleri bir “Sentrum Koordinasyon Ofisi” oluşturuldu.

İKİNCİ FAZ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Küçükköy’de edinilen deneyime dayanarak,“başarı üçgeni”nde yer alan ortaklar SENTRUM projesinin ikinci fazını geliştirmek ve sürdürülebilir enerji ve turizm uygulamalarını diğer destinasyonlarda uygulamak için çalışmalara devam ediyor.

Küçükköy için yeşil destinasyon modeli geliştirerek turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlandı. SENTRUM ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 10 tanesine doğrudan veya dolaylı katkı sağlandı.