Uzmanlar, Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunun altını çiziyor. Türkiye'in yerli aşı çalışmalarında son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turkovac aşısı çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştı. İşte Turkovac aşısı ile ilgil merak edilenler...

FAZ 3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif aşı TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan Aykut Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde." diye konuştu.

İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, "İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI TURCOVAC GÖNÜLLÜLERE UYGULANIYOR

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TURKOVAC" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti. "TURKOVAC"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.