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Türkiye'de araştırması hala devam eden koronavirüs aşılarından biri mart ayından itibaren piyasada olacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Mart ayında başlayan Covid-19 Türkiye platformu kapsamında 10'u tedavi amaçlı ilaca yönelik, 8'i de aşı olmak üzere 18 proje var. Şu an 49 tane farklı grup, 426 tane araştırmacı gece gündüz çalışıyorlar. Amacımız başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hem ilaç hem de aşı hizmetinin sunulabilmesi" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Prof. Dr. Mandal, "Mayıs ayında bu laboratuvarlarda, yaz aylarında ülkemizde bu sürecin en yoğun tedavisinde kullanılan ilacın ülkemizde üretilebileceğini söylemiştik. Haziran ayında bunu gerçekleştirdik. Tedavide en çok kullanılan favipiravir ilacının ülkemizde yerli sentez yöntemiyle yani 20 tane farklı hammaddeden başlayarak, 8 tane farklı aşamada etken maddesi üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce buradaydı, 7 mükemmelliyet merkezimizin açılışını gerçekleştirdiler. Kendileri de ifade etti; iki tane aşıda hayvan deneylerinin sonuçlandığını, bir çalışmada ise etik kurul izni alındığını yani fare deneyleri sonrasında insanlar üzerinde kullanılabilirliği için izin alındığını ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarına başvuruların yapıldığını... Gelmiş olduğumuz aşama normalde 5 yıllarla konuşulan aşı geliştirme, ilaç geliştirme çalışmasında biz aylar mertebesinde bunu gerçekleştirdik. Aşı çalışmalarında da çok hızlı bir şekilde gidip, hocalarımızın, araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin gayretleriyle bunu en yakın zamanda başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sunmak üzere gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

EKİM'DE KORONAVİRÜS AŞISININ FAZ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, "8 aşı projemiz var; bunlardan iki tanesi önemli bir yol katetti. Bir tanesinde de FAZ çalışmalarına geçmek üzere Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Onay aldıktan sonra üretim aşamamız var. Ekim gibi FAZ çalışmalarına başlayacağız. FAZ1 başlayacak arkasından da bir aksilik olmazsa FAZ2 VE FAZ3 devam edecek. Yeni yılın başlarında ilk aşımızın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.