Kış Kartalı harekatında 80'e yakın hedef yerle bir edildi

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Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar, Irak sınırından 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri tam isabetle eş zamanlı vurdu.

60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait mühimmat depolarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." dedi.

BAKAN AKAR DA BİLGİ VERDİ

Uçakların, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör örgütüne ait hedefleri vurmasının ardından personele hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nı başarıyla tamamladık." diye konuştu.

"Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada, masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır."

TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ'NİN HER KATEGORİSİNDEN ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız." dedi.

Akar, bu harekatla, Terörden Arananlar Listesi'nin her kategorisindeki çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz." sözlerini sarf etti.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.