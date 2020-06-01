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Geçtiğimiz nisan ayında ilk teklileri 'İşin Aslı'nı yayımlayan grup, yeni teklileri 'Sancı'yı müzikseverlerle buluşturdu.

2018 yılında Bahadır Şengül'ün teklilerini yayınlamasıyla temelleri atılan Yeri Yok; Deniz Bingöl, Mehmet Akyol ve Can Özcan'ın katılımıyla albüm çalışmalarına yöneldi.

Albüm sonrasındaki süreçte hedeflediği tarza daha da yaklaşan Yeri Yok, bu doğrultuda şekillenerek Bahadır Şengül ve Deniz Bingöl ile son halini aldı.

Söz ve müziği Bahadır Şengül ve Deniz Bingöl ikilisine ait olan şarkı, zamanı oluşturan küçücük anları ve bu anlara sıkışan sancıları anlatıyor.