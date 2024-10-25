İlk defa anne ve baba olacaklar dikkat! Yenidoğan bebeklerde nelere dikkat edilmelidir?
Hayattaki en güzel şeylerden, hatta en güzel duygu olarak da kabul edilen anne ve baba olma duygusu, çoğu insanın en çok tatmak istediği duygulardan biridir. Çocuk sahibi olduktan sonra sorumluluk ile birlikte yenidoğan bebeklerin bakımında dikkat etmemiz gereken durumlar vardır. İşte detaylar...
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İlk kez anne olacaklar için yenidoğan bakımı oldukça zorlayıcıdır. Bu, alışılmamış duruma uyum sağlamak, bebeğe alışmak, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm bunları yaparken de hep bir ağızdan konuşan büyükanneleri, büyük teyzeleri dinlemek anneyi yorar. İlk defa anne ve baba olacak kişilerin bebekleri için dikkat etmesi gereken durumlar...
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Yenidoğan bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler
Bebek banyosu
Yeni doğan bebeğinizin temiz kalması için haftada 2-3 kez banyo yapması yeterlidir. Ancak bebeğiniz banyoyu gerçekten seviyorsa günde bir kez banyo yapabilir. Bundan daha fazla banyo yapmak bebeğinizin cildini kurutabilir. Bunun yanı sıra bebeğinizi yıkayacağınız suyu bileğinizle veya dirseğinizle kontrol ederek ılık olmasını sağlayabilirsiniz.
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Yenidoğan banyosu için yaklaşık 5-10 dakika yeterlidir. Bebeğinizin kuru veya hassas cildi varsa bu özellikle önemlidir.Bebeğinizi acıktığında veya beslenmeden hemen sonra yıkamaktan kaçınmak en iyisidir. Banyo yapmak bebeğinizi rahatlatıyorsa, onu akşamları uykuya yatırmanın bir yolu olarak kullanabilirsiniz.
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Emzirme düzeni
İlk haftalarda emzirme düzensizdir ve bebek her istediğinde emzirilmelidir. Her iki göğsü de eşit sürelerde emzirtmek idealdir. Ancak bu her zaman gerçekleşmez. Bebek bir seferde tek göğsü emerse bir sonraki sefer diğer taraftan emzirmek gerekir. İlk 10 dakikadan sonra gelen süt daha yağlıdır; bebekte doygunluk hissi uyandırır.
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Bir göğsü emmesi bu nedenle yeterli olabilir. Günde yaklaşık 10-12 kere emmesi ve ilk 4-6 ay gece beslenmesi normaldir. Emzirilen bebeğe su vermek gerekmez. Meyve püresi ve pirinçli mama benzeri ek besinler 6 aydan sonra verilmelidir.
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Bebeğin uykusu için dikkat edilmesi gerekenler
Bebeği dönerek yere düşme ihtimalinin olmadığı bir yatakta, loş bir ortamda uyutmak önemli. Bebek yatak tekstili için tamamen pamuklu kumaşları tercih etmeli, bebek yastığı kullanmalı ve uyumadan önce altının temiz karnının tok, gazının çıkarılmış olduğundan emin olmalısınız.
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Alt değiştirme
Bebeğinizin altını sık değiştirin. Beslenme öncesi altı kirli ise veya bebek huzursuz ise bebeğinizin altını değiştirin. Beslenme ile bağırsak hareketleri artacaktır; bu nedenle beslenme sonrasında bebeğinizin altını değiştirmeniz gerekebilir.
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Bebeğin altını ıslak pamukla silebilir, çok kirli ise yıkayabilirsiniz. Hazır silme bezleri, yolculuklarınızda pratik olacaktır. Bebeğin cildi çok hassastır. Islak veya kirli bez uzun süre ( 3-4 saat ) kalırsa pişik olur. Bu durumda bebek cildine uygun pişik kremi uygulayabilirsiniz.
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Tırnak bakımı
Bebeğin tırnağını, ona özel bir bebek tırnak makası ile kesebilirsiniz. Uzamış tırnaklarıyla bebek, yüzünü ve gözünün kornea tabakasını çizebilir. Bebek tırnak makasıyla tırnağın keskin ve sivri köşeleri de ince bir törpüyle yumuşatın. Bu işlemi yaparken yanınıza bir yardımcı almalısınız.
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Bebek beslenmesi
Anne sütü temel besin olmalı. Anne sütünü sağmak için süt sağma makinesi, süt saklama poşeti gibi ihtiyaçlar olacaktır. Diğer yandan biberon, emzik gibi malzemeleri steril etmek için sterilizatör de çok kullanışlı bir bebek bakım ihtiyacı olarak listeye alınmalı.
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Anne sütünü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, buzlukta 3 aydan fazla bekletmemek, biberonları her seferinde steril ederek kullanmak, gaz yapmayan biberon tercih etmek de bebek bakımında önemlidir.
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Göbek bakımı
Göbek kordonu hamilelik sırasında bebeğinize besin ve oksijen taşır. Doğumdan sonra artık göbek kordonuna ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle, bir sağlık uzmanı bebeğiniz doğduktan hemen sonra onu klempleyip keser. Bu geride kısa bir parça bırakır. Çoğu zaman bu parça doğumdan 1 ila 3 hafta sonra düşer. Bu bölgeye bu süreçte nazik bakım uygulamak gerekir. Göbek bakımı konusunda dikkat edebileceğiniz noktalar şu şekilde:
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Göbek kordon alanını kuru tutmak
- Göbek kordon alanının kirlendiği durumlarda ılık su ile temizlemek
- Temizlik sonrası ıslaklığı alarak havalanmasını sağlamak
- Göbek kordonu alanını dışta bırakacak formda üretilen bebek bezlerini tercih etmek
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Cilt bakımı
Yenidoğan bebek bakımı konusunda cilt bakımı bebek sağlığı açısından önemli bir konumda yer alır. Yenidoğan bebeklerin cildi oldukça hassastır. Yenidoğan bebekler için kullanılan giysilerde, deterjanlarda ve bebek ürünlerinde kimyasallar, kokular ve boyalar yenidoğanın cildinde tahrişe, kuruluğa, sürtünmeye ve döküntülere neden olabilir.
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Ancak bebeğinizi bu cilt problemlerinden korumak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlar;
- Yeterli sayıda banyo yaptırmak
- Kokulu ve zararlı maddeler içeren ürünlerden uzak durmak (organik içerikli ürünler tercih edebilirsiniz.)
- Yalnızca kokusuz ve boya içermeyen bebek çamaşır deterjanlarını kullanmak.
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- Satın alınan kıyafetleri giydirmeden önce yıkamak
- Yumuşak ve tercihen pamuklu giysiler tercih etmek
- Bebek mendilleri yerine yumuşak ve temiz bir bez ile temizlik yapmak
- Bebek pudrası gibi ürünleri tercih etmemek