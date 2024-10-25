İlk kez anne olacaklar için yenidoğan bakımı oldukça zorlayıcıdır. Bu, alışılmamış duruma uyum sağlamak, bebeğe alışmak, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm bunları yaparken de hep bir ağızdan konuşan büyükanneleri, büyük teyzeleri dinlemek anneyi yorar. İlk defa anne ve baba olacak kişilerin bebekleri için dikkat etmesi gereken durumlar...