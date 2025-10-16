Yeniden yorumladı

Sıla, bu sezonki dördüncü Harbiye Açıkhava konseriyle bir kez daha müzikseverlerle buluştu.

Konserin en heyecan verici anı, Sıla’nın klasikleşen şarkılarından 'Sevişmeden Uyumayalım'ın yeni versiyonunun ilk kez canlı seslendirilmesiydi. Şarkıyı, Güntaç Özdemir, yeni bir düzenlemeyle yeniden hayata geçirdi.

Şarkıya İlker Kaleli, hem gitar hem de Mehmet Özen ile birlikte yaptığı ortak aranjeyle katkı verdi. Kaleli’nin melodi gitarı ve müzikal dokunuşu, esere bambaşka bir hava kazandırırken Güntaç Özdemir ve Sıla'nın sahnedeki birlikte duygu yüklü yorumu Harbiye seyircisinden büyük alkış aldı. Sıla kendisini sahne arkasından izleyen sevgilisi oyuncu İlker Kaleli'yi anons ederek sahneye çağırdı ve alkışlar eşliğinde şarkıya katkıları nedeniyle öperek teşekkür etti.

Sıla, Harbiye konserinde hayranlarına bir de yeni albüm müjdesi verdi. Uzun süredir üzerinde çalıştığı albümünün kasım ayında yayımlanacağını sahnede duyurdu. Albümün süpervizörlüğünü Cenk Erdoğan’ın üstlendiğini açıklayan sanatçı, sahnede Erdoğan’ı da ağırladı.

Güntaç Özdemir, şarkıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Bu kült şarkıyı yorumlamak benim için tarifsiz bir gurur ve heyecan. Başta can dostlarım Sıla ve İlker olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Dostluğumuza unutulmaz bir hatıra daha.