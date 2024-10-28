Yeni Zelanda'da bir kişi 3D silah üretti, 26 ay ceza aldı

31 yaşındaki Matthew Bryan McLaren, altı adet silah yapmak için 3D yazıcı kullanmasının ardından Yeni Zelanda'da 3D yazıcıda ateşli silah üretmekten ceza alan ilk kişi oldu.

Otagolu Bryan McLaren, geçtiğimiz hafta Oamaru Bölge Mahkemesi'deki yargılama sonucunda 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis, ekli şarjörde üç adet 22'lik canlı mermi ile dolu, çalışır durumda bir 3D baskılı tabanca buldu. Ayrıca 26 mermi, 178 adet 3D baskılı parça, bir 3D yazıcı ve ateşli silah üretiminde kullanılan çeşitli aletler, yaylar ve namlular bulundu.

Daha önce, Haziran 2022 ile bu yılın haziran ayları arasında 3D yazıcıda bastığı beş silah suçlaması da dahil olmak üzere dört ayrı suçlamayı kabul etmişti.

McLaren ayrıca kısıtlanmış bir silah ürettiğini, kısıtlanmış bir silah bulundurduğunu ve mühimmat bulundurduğunu da kabul etti.

İmalat suçunun 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören yeni mevzuat 2020 yılında kabul edildi.