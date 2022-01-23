Yeni Zelanda Başbakanı'nın düğününe Omicron engeli

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Omicron varyantı sebebiyle düğününü iptal etti.

Ardern gazetecilere verdiği demeçte, koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için toplumda uygulanan kısıtlamalar olduğu için düğününü iptal ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da bir düğünden vakaların Kuzey’den Güney adaların yayıldığı ortaya çıktı. Bu sebeple maske kullanımı uygulanacak ve kalabalık grupların bir araya gelmesine sınır getirilecek.

Ardern maske kullanımının önemine dikkati çekerek, "Bar, restoran ve düğün gibi etkinlikler 100 kişinin katılımı ile sınırlı olacak. Eğer aşısız kişiler varsa bu sayı 25’e düşürülecek." dedi.

"BEN KİMSEDEN FARKLI DEĞİLİM"

Ardern, "Benim düğünüm de olmayacak. Benzer senaryoların yaşanmasını istemiyorum." dedi. Bu konuda ne düşündüğünün sorulması üzerine "Hayat böyle" yanıtını verdi.

"Ben kimseden farklı değilim, binlerce insan pandeminin yıkıcı etkisini hissetti, bazen sevdikleri kişilerle bir arada olamadılar. Ben de bunu hissedeceğim ama geride kalacak." ifadelerini kullandı.