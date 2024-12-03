Günlük hayatta sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de vücutta gelişen ödem nedeniyle oluşan şişliklerdir. Yeni yıla daha sağlıklı ve düzgün bir vücutla girebilmek için neler yapılmalıdır?

Ödem; hücreler arası boşluk veya hücrelerin içinde sıvı birikmesi sonucu ilgili bölgede ortaya çıkan şişliklere verilen isimdir. Ödemin ortaya çıkması için dokularda yer alan vücut sıvılarının bulundukları bölgeden ayrılarak doku içine geçmesi gerekir. Dolayısıyla, vücut sıvılarında yer değiştirmeye yol açan çeşitli etkenler dokularda ödeme neden olabilir.

REKLAM advertisement1

VÜCUTTA ÖDEM NASIL GELİŞİR? Dokular arasında vücut sıvılarının geçişi çeşitli fizyolojik mekanizmalar tarafından kontrol edilir ve dengede tutulur. Dokulara ait boşluklar arasındaki bu dengenin çeşitli etkenlere bağlı olarak bozulduğu durumlarda sıvının yer değiştirmesi sonucu yeni bir denge kurulmaya çalışılır. Bunun sonucunda belirli bir bölgede sıvı toplanmasına bağlı olarak ödem ortaya çıkar.

REKLAM ÖDEM OLUŞMASINA NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR - Sıvının bulunduğu bölgede basıncın artması sonucu sıvı, daha düşük basınçlı dokulara geçebilir. Bu durum, özellikle yüksek kan basıncı gibi durumlarda kanın sıvı bölümünün dokulara geçtiği ve ödemle sonuçlandığı vakalarda görülür. Yaş ilerledikçe neden daha hızlı kilo alıyoruz? Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! - Kan sıvısının damar içinde kalmasını sağlayan faktörlerin başında kanın içerisinde bulunan proteinler gelir. Kan proteinlerinin çeşitli hastalıkların seyrinde azalması sonucu, kan sıvısının damar içinde tutulması zorlaşır ve kan sıvısı dokulara geçiş yapabilir. Bu durum da ödem oluşumuna zemin hazırlar.

- Dokularda gelişen çeşitli yaralanmalar ve enfeksiyon hastalıkları, bazı fizyolojik faktörlerin etkisiyle iltihaplanmayla sonuçlanabilir. Bu durum, kan sıvısının damar çeperinden dokulara kaçışını kolaylaştırır ve buna bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. - Doku boşluklarındaki sıvıların kan dolaşımına geri kazandırılmasından sorumlu lenf damarlarının çeşitli rahatsızlıkların etkisiyle hasara uğraması sonucu o bölgede ödem gelişimi görülebilir.

REKLAM HIZLI ÖDEM NASIL ATILIR? Hızlı ödem atmak için evde uygulanabilecek bitki ve besin tarifleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını çay olarak bazılarını ise normal öğün arasında tüketebilirsiniz. Ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olan besinler vardır. Bu besinler düzenli ve ölçülü olarak tüketildiği zaman faydası görülebilir. Besinleri şu şekilde sıralayabiliriz; - Ananas (taze dilimlenmiş olmalıdır)

- Yoğurt (yoğurt doğal olmalıdır) - Yeşil Çay (en etkili ödem atıcı bitki çayları arasındadır) - Maydanoz (suyu sıkılıp, limon ile yumuşatılmış bir şekilde içilmelidir) - Kiraz Sapı (en kuvvetli ödem atıcı bitki çayları arasındadır) ÖDEM ATTIRAN BESİNLER HANGİLERİDİR? lk olarak vücudun su tutmasına sebep olan tuz tüketimi azaltılmalıdır. Sadece yemeklerinizdeki tuzu azaltmak bir çözüm değildir. Gün içerisinde sıklıkla cips, çerez gibi paketli ürünler tüketiyorsanız bir süre bu alışkanlığınıza ara vermenizde yarar var. Besin öğelerinden B5 ve B6 vitaminlerinin vücuttaki biriken suyun atılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. İçeriğinde B5 ve B6 vitamini bulunan gıdalar tüketmek, sıvı atımını arttırır. Kırmızı et, taze meyve ve süt bu vitaminleri almanızı sağlar.

REKLAM En önemli öneri ise su tüketimini artırmaktır. Çay, kahve gibi ürünler vücutta su tutulmasına neden olur. Mümkün olduğunca bu ürünleri tüketmeyin ve tükettiğinizde yanında su da bulundurmaya özen gösterin. Özellikle diüretik (idrar söktürücü) özelliği bulunan besinler ödem atımına yardımcı olur. Maydanozun ve mısır püskülünün diüretik (idrar söktürücü) etkileri, yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu besinler dışında enginar, kuşkonmaz, pancar, lahana, kereviz, şeftali, havuç da diüretik besinler arasında yer alır.

ÖDEM OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? Birkaç basit yöntemle birlikte vücudunuzu ödemden koruyabilirsiniz. Alacağınız bu önlemleri uygulamadan önce uzman bir doktora başvurabilirsiniz. Ödemi önlemek için yapılması gerekenler şöyle sıralanmaktadır; SU İÇMEK Su içtikten sonra ödem artar diye bir düşünce var fakat bu yanlıştır çünkü vücut yeteri miktarda günlük su ihtiyacını depolayamadığı takdirde görevlerini yerine getiremeyecektir. Bu nedenle günlük yaklaşık 6-8 bardak su içmelisiniz.

HAREKET ETMEK Vücuttaki kasları hareket ettirmek, yürüyüş yapmak gibi egzersizler fazla sıvıyı kalbe geri pompalama konusunda yardımcı olmaktadır. REKLAM TUZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK Tuz tüketimini en aza indirgeyin. Tuz, vücudun fazla oranda su tutmasına sebep olmaktadır. KARBONHİDRAT Karbonhidrat oranı yüksek olan besinlerden uzak durulmalıdır. ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURMAK Alkol, sigara, kahve çeşitleri, asitli içecekler, çay gibi asit ve kafein oranı yüksek içeceklerden uzak durulmalıdır.

ÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR? Ödem vücutta belirli bir bölgeyle sınırlı kalabileceği gibi, vücut genelinde yaygın ödem şeklinde de ortaya çıkabilir. Belirtiler ödemin oluştuğu bölgeye göre değişiklik gösterse de yaygın ödem belirtileri şu şekilde sıralanabilir: - Altta yatan nedene bağlı olarak dokularda yumuşak veya sert kıvamda şişlik - Ödeme dokunulduğunda ağrı hissi - Ödem bölgesinde kızarıklık ve ısı artışı

- Ödemin görüldüğü bölgede hareket kısıtlılığı - Ödem oluşumuna bağlı olarak sinir hücrelerinin bası altında kalması sonucu bölgede uyuşukluk, karıncalanma, his kaybı veya kaslarda güç kaybı - Bölgede hissedilen kaşıntı ÖDEM TEDAVİSİ Ödem tedavisinde ilk olarak doktorunuza danışın, doktorunuz ilaç vermeyi uygun görürse ilaçları düzenli olarak kullanın. Hareket süresini artırarak kan akışını hızlandırın. Ödemli bölgeyi sıkacak giysilerden de mutlaka kaçının. Vücudunuzu asla susuz bırakmayın. Beslenme programınızdan ödemi arttıran besinleri ve tuzu çıkartıp yerine sıvıyı atmanızı sağlayacak besinler ekleyin. Yiyecek seçeneklerini mümkün olduğunca su içeriği yüksek olan salatalık, limon, domates gibi besinlerden yana kullanın.