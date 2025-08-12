Habertürk
        Yeni Rambo, Sylvester Stallone'un tercih ettiği oyuncu değil: Rambo'yu Noah Centineo canlandıracak

        Yeni Rambo, Sylvester Stallone'un tercih ettiği oyuncu değil

        Yeniden çekilecek 'Rambo' filminde baş karakteri kimin canlandıracağı belli oldu. Ne var ki bu isim, Sylvester Stallone'un bayrağı teslim etmek istediği kişi değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:05
        Yeni Rambo seçildi
        Sylvester Stallone'un ikonik kaslı askeri canlandırdığı ve onunla hatırlanan ünlü 'Rambo' filmi yeniden çekiliyor. Filmde baş karakteri kimin oynayacağı belli oldu.

        29 yaşındaki Noah Centineo, 'Black Adam' filmi ile 'To All the Boys I Loved Before' ve 'The Recruit' dizilerindeki başarılı performansının ardından, 'John Rambo'yu canlandıracak.

        Film, Vietnam Savaşı sırasında genç John Rambo'nun hikâyesini konu alacak. 'Sisu'nun yönetmeni Jalmari Helander'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmi, senaryo ikilisi Rory Haines ile Sohrab Noshirvani kaleme aldı. Çekimlerin 2026 başlarında Tayland'da başlaması bekleniyor.

        1982'de vizyona giren ilk Rambo filmi 'First Blood', yapılan eleştirilere rağmen büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı; 'Rambo: First Blood Part II' (1985), 'Rambo III' (1988), 'Rambo' (2008) ve 'Rambo: Last Blood' (2019) olmak üzere filmi seri haline gelmesine olanak sağladı.

        Noah Centineo

        Filmin orijinal kahramanı Sylvester Stallone'un projeden haberdar olsa da projeye dâhil olmadığı öğrenildi. Üstelik yeni başrol Noah Centineo da Stallone'un ilk tercih ettiği kişi değil.

        Geçen yıl Jimmy Fallon'ın 'The Tonight Show' programında yaptığı samimi sohbette Stallone, en son 'Barbie'de rol alan ünlü yıldız Ryan Gosling'in Rambo'yu canlandırmasını istediğini açıklamıştı.

        Ryan Gosling

        Sylvester Stallone, Ryan Gosling hakkında konuşurken; "Onunla bir akşam yemeğinde tanıştım ve açıkça zıt kutuplardayız. O yakışıklı, ben değilim. İşler böyle yürüyor" demişti.

        Sylvester Stallone

        Sylvester Stallone, tanıştıkları yemekte Ryan Gosling'in, "Rambo'ya hayrandım ve okula Rambo kostümüyle gidiyordum, insanlar beni kovalıyordu ve ben yine de durmuyordum" dediğini aktarmıştı. Stallone; "Sürekli Rambo ile çok yakın bir bağı olduğunu söylüyordu ve ben de bunun ilginç olduğunu düşündüm. Eğer bayrağı devredersem, karakteri çok sevdiği için ona devredeceğim" ifadesini kullanmıştı.

