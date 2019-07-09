Al Ahli Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksic ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sırp oyuncu, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 14 gol attı.

MALATYASPOR'DAN VEDA

E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro’luk bonservis bedeliyle transfer olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic, Al Ahli takımından gelen teklife 'evet' diyerek Suudi Arabistan’a gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, takımda yer aldığı süre zarfında büyük verim aldığı oyuncusuna duygusal bir kliple veda etti.

Yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç oyuncu, 7 de asist yaptı.

Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

HADEBE VE BRATTAN GELİYOR

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden E.Y. Malatyaspor, Danijel Aleksic’in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli takımına satışından kazandığı ücreti kadrosunu güçlendirmek için transfere harcayacak. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs’te forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe’yi Türkiye’ye davet etti. 1.85 boyunda 23 yaşındaki futbolcunun sunulan teklife sıcak baktığı ve Malatyalı yöneticilere Türkiye’de oynamak istediğini ilettiği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teklif yapıp Türkiye’ye davet ettiği bir diğer isim de Avusturalyalı ön libero Luke Brattan. En son Manchester City’de forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği, oyuncudan gelecek olumlu haberi beklediği bildirildi.

Yeni Malatyaspor, transferde şu ana kadar Fofana, Jahovic, Özer Özdemir ve Murat Akşit’i kadrosuna dahil etti.