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Yeni Malatyaspor ligden çekildi

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını ve bu taleplerini TFF'ye ilettiklerini duyurdu.

Giriş: 11.02.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Malatyaspor ligden çekildi
HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Depremin etkilediği Malatya şehrinin takımı olan sarı-siyahlıların resmi sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir.

Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna önemle duyurulur!"

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