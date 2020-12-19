Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Kasımpaşa'nın 25. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 16:00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: BeIN Sports 2

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Youssouf, Kubilay, Acquah, Olcay, Umut, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MAÇTAN NOTLAR

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, son 4 maçında yenilmedi. Sarı-siyahlı ekip, haftaya 16 puanla girdi. Malatya bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta da yenilmedi. Kasımpaşa ise son 3 maçında 2 galibiyet aldı. Paşa haftaya 18 puanla başladı.