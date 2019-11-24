Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.

YENİ MALATYASPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Donald, Fofana, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Tolga, Alper

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Ferdi, Sadık, Zajc, Deniz, Garry Rodrigues, Jailson, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 4 önemli futbolcusundan yoksun... Sakatlıkları bulunan Max Kruse, Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı olan Mauricio Isla, Yeni Malatya maçının kadrosunda yer almadı.

MURİC 51 MAÇ SONRA YOK

Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak. Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11'de sahaya çıkmış ve bunların 37'sinde 90'ar dakika sahada kalmıştı. Son olarak TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018'in son 6, 2018-2019'un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.

YENİ MALATYA'NIN 4 BÜYÜKLERE KARŞI KARNESİ İYİ

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi. Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

SERGEN YALÇIN CEZALI

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.