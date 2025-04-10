Yeni Malatyaspor: 1 - Bandırmaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Bandırmaspor'la karşı karşıya geldi. 4 golün çıktığı mücadele, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Melih Aldemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Beyaz
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Talha Garip, Alperen Arslan (Dk. 46 Metehan Ünal), Emir Ulusoy, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim Atcı (Dk. 86 Osman Katipoğlu), Umut Tanış, Kerem Altunışık (Dk. 86 Mehmet Veysi Yılmaz), Murat Şamil Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Enes Savucu (Dk. 90+ Kürşat Yılmaz Selamoğlu)
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Hakan Bilgiç, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Yağız Dilek), Ndongala (Dk. 89 Erkam Kömür), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 55 Diony), Messaoudi (Dk. 69 Louzif), Paixao
Goller: Dk. 3 Enes Savucu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor), Dk. 10 Paixao (Penaltıdan), Dk. 46 Messaoudi, Dk. 86 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Kerem Altunışık, Dk. 63 Emircan Bayrakdar, Dk. 68 Umut Tanış (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)