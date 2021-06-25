Yeni İstanbulkart nasıl alınır? İstanbulkart yenileme nasıl yapılır? Sorusu İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Belediyesi İstanbulkart'ın yenilendiğini ve yeni özelliklerini duyurdu.

YENİ İSTANBULKART'IN ÖZELLİKLERİ

İstanbulkart’ın İstanbulkart Mobil ve diğer mobil bankacılık entegrasyonu yoluyla dijital yükleme kanallarını artırması, QR kod ile ödeme yapabilme seçeneği gibi gelişmeleriyle dijital dönüşüm çalışmaları da gelişmeler sunuyor.

Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni İstanbulkart Mobil’de faizsiz mikro kredi, bakiye transferi, eksi bakiye, fatura ödeme gibi özelliklerle kolaylık sağlıyor.

Halihazırda dolaşımda olan İstanbulkartların mevcut olan tüm haklarıyla kullanımına devam edilebilecek.

İSTANBULKART YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yenilenen yüzü ve marka kimliğiyle hizmet vermeye başlayan yeni İstanbulkart, 'www.istanbulkart.istanbul' adresindeki ‘Online İşlemler’ sekmesinden ve biletmatiklerden temin edilebiliyor.