Telafer'den Türkiye'ye gelen Müştak Avcı, bir video ile ses getirdi. Habertürk canlı yayınına katılan Avcı, söylediği özellikle İbrahim Tatlıses türküleriyle dinleyenleri mest etti. Müştak Avcı'nın kardeşi Alican da sesiyle dikkat çekiyor.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Alican Avcı Telafer'de ailesiyle birlikte yaşıyor. O da tıpkı ağabeyi gibi inşaatlarda çalışarak geçimini sağlıyor. Ve her fırsatta türkü söylüyor.

HAYALİ İBRAHİM TATLISES İLE TÜRKÜ SÖYLEMEK

31 yaşındaki Alican Avcı'nın en çok beğendiği sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Burhan Çaçan. Hayali ise, Türkiye'ye gelerek ses sanatçısı olmak ve çocukluğundan beri hayranlık duyduğu İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söylemek.