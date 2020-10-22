Yeni Hayat dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam 8. son bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizide, gözler şimdi yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YENİ HAYAT 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nevin, Yasemin ve Adem’i yakınlaşmış bir şekilde görünce kıskançlık ve hayal kırıklığıyla eve gider. Adem, Nevin’e durumu açıklamak istese de Nevin Adem’i dinlemez. Bu arada Timur’un Yasemin’e imzalattığı boşanma belgeleri Yasemin’in eline geçer. Yasemin şaşkındır. Timur boşanmayla birlikte mal varlığını da Yasemin’e bırakmıştır. Yasemin Timur’un neyi hedeflediğini anlayamaz. Ama içini bir korku kaplar ve hem kendini hem de Adem’i korumak için harekete geçer. Nevin içinde biriktirdiği kıskançlığı bastıramaz ve Timur’a Adem ve Yasemin’in çok yakın olduklarını söyler. Timur, Nevin’in yüzüne farklı şeyler söylese de içten içe Yasemin ve Adem’e öfkelenmiştir. Kıskançlık krizine girer.

Yasemin ilk defa ev halkını şaşırtacak bir hamle yapar. Zaten boşanmayla çalkalanan ev halkı Yasemin’in bu hareketiyle iyice sarsılır. Furkan da eniştesinin karşısına geçip hesap sorar. Diğer yandan Ferda eve iyice yerleşmeye başlar. Boşanma sırrını öğrenince Nesibe’ye karşı bunu kullanarak Fatma’nın yerini almaya çalışır. Yasemin boşanma gerçekleştiği için kaçmaya karar verir ve Adem’den yardım ister. Adem kabul eder. Yasemin gitmeden önce Timur’u son bir darbeyle sarsmak ister. Adem ve Yasemin kurdukları planı gerçekleştirebilecekler midir? Yasemin, Timur’dan kurtulabilecek midir?

YENİ HAYAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni Hayat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...