Yeni Galata ve Atatürk köprüleri trafiğe kapatıldı

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Yeni Galata Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü bakım onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı.

DHA'nın haberine göre; 01.30'da trafiğe kapatılan köprüye gelenler farklı güzergâhlara yönlendirdi. İBB'den yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 21 Haziran 2022 saat 02.30-03.30, Yeni Galata Köprüsü ise 01.30-04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır" denildi.