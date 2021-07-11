SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Sancak'ın videosunu paylaşarak, "Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü Sancak! Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı

Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.