Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı açıklaması

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Fransız Les Echos'a konuşan BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyantlara karşı açıklama geldi. Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, salgında yeni varyantlar için gerekli olursa 100 gün içerisinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebileceklerini duyurdu.

"AŞIMIZ İKİ TÜR KORUMA SAĞLIYOR"

Virüsün kalıcı olduğunu ve giderek daha dirençli hale geldiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, gerekirse 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirebileceklerini açıklayarak, bunu mRNA teknolojisinin mümkün kıldığı bir başarı olarak tanımladı.

Delta varyantının yayılma hızının, dördüncü dalga korkularını yeniden alevlendirdiği belirtilirken, mRNA (haberci RNA) aşılarının varyantlara karşı etkili olup olmadığının sorulduğu Prof. Dr. Şahin, şu yanıtı verdi: "Aşımız iki tür koruma sağlıyor. Birincisi, virüsü nötralize eden antikorlar diğeri de T hücreleri ile sağlanıyor."

"ANTİKOR SEVİYESİNİN ZAMANLA AZALDIĞINI BİLİYORUZ"

"Antikorların seviyesinin zamanla azaldığını biliyoruz" diyen Prof. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Klinik denemelerimiz, üçüncü bir enjeksiyonun büyük olasılıkla yararlı olacağını zaten gösterdi; çünkü bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağlamaya yardımcı oluyor."

Dr. Özlem Türeci ise, uyarlanabilirliğin mRNA ile mümkün olduğunu vurgulayarak, "Uyarlanması gerekiyorsa, mRNA teknolojisi ile teknik olarak bu basittir. Bunu kanser alanında yüzlerce kez denedik" dedi.

AĞUSTOS AYINDA BAŞLIYOR

Aşının varyantla ilişkili klinik deneylerinin de ağustos ayında başlayacağını duyuran Dr. Türeci, "Buna uygun bir aşıyı test etmek için ilk mRNA grubu, klinik deneyler için tarafımızdan zaten tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sadece birkaç haftamızı aldı" dedi.

Prof. Dr. Şahin ise, "Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşıya sahip olma konusunda kanıtlanmış bir sürecimiz var; ancak yeni bir varyanta karşı yeni bir aşı yaygın olarak kullanılmadan önce onaylanması gerekiyor. Karar, düzenleyici otoriteler ve ilgili devlet kurumları tarafından verilmelidir" diye konuştu.