Yenge katili cinayeti anlattı! Dehşet kamerada!

Zonguldak'ta 16 Haziran'da, Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, merdivende yengesinin eve gelmesini beklediği iddia edilen Namık Demirbağ (57), işten dönen Nurten Demirbağ'ın (42) yolunu keserek, belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.
SİLAHINI DOLDURUP YENİDEN SALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yığılan kadının yanına silahını doldurup, tekrar gelen Demirbağ, yeniden saldırdı. Namık Demirbağ'ı, komşusu elindeki silahı alarak durdurdu.
YEĞEN AMCASINI BIÇAKLADI
Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. (17) ise amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. Gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yengesine saldıran Namık Demirbağ tutuklandı.
4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Nurten Demirbağ ise hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı, hem güvenlik hem cep telefonu kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde; Namık Demirbağ'ın yengesine defalarca ateş ettiği ve silahın kabzası ile vurup, tekmelediği görüldü.
MERDİVENLERDE KARŞILAŞTIĞINI SÖYLEDİ
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Namık Demirbağ, önceki yıllarda balkonunu kirletmesi, kız kardeşine hakaret etmesi, ailece gürültü yapmaları, kendisini evden çıkarmak istemeleri nedeniyle aralarında husumet olduğunu belirterek, olay günü merdivende yengesi ile karşılaştığını söyledi.
SİLAHIN KABZASIYLA DA VURDU
Namık Demirbağ, yengesinin yanına gidip, kendisine yönelik hareketlerini kastederek, "Ne zaman duracaksın" dediğini belirtti. Namık Demirbağ, Nurten Demirbağ'ın hakaret ve tehdide devam ettiğini iddia ederek, belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini anlattı. Eve dönüp, silahı dolduran Demirbağ, yengesine yeniden ateş ettikten sonra hareket etmeye devam ettiği için silahın kabzasıyla vurduğunu da söyledi.
YAKIN MESAFEDEN 6 EL ATEŞ ETMİŞ
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Namık Demirbağ'ın yengesine yakın mesafeden 6 el ateş ettiği, yaralardan 3'ünün hayati bölgelerde bulunduğu ve Demirbağ'ın daha fazla ateş etmek istemesine rağmen silahının tutukluk yapması sonucu eylemin sonlandığının anlaşıldığı belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
İddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Namık Demirbağ hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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