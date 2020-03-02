Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yener Yılmaz'la birlikte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 11, Avustralya kıtasından 1 ve Avrupa kıtasından 9 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak.

Yener Yılmaz, 1948 yılında Londra Olimpiyatları'nda görev yapan ilk Türk hakemi Naili Moran'dan sonra, Turgut Atakol, Hüsamettin Topuzoğlu ve Recep Ankaralı ile Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak beşinci Türk hakemi olarak tarihe geçecek.

1999 yılında hakemliğe başladığını ve hayalini gerçekleştirdiğini belirten Yener Yılmaz, "Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak olmak benim için büyük bir onur. Tokyo'da Olimpiyat Oyunları'nda yer almak, bu sporda görev alan herkes için büyük bir hayaldir. Hakemlik kariyerim boyunca bana yardımcı olan Türkiye Basketbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ise son yıllarda Türk hakemlerinin dünyada düzenlenen bütün önemli müsabakalarda yer aldığına dikkati çekti.

Yener Yılmaz'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atanması ile Türk hakemliğinin zirve yaptığını belirten Ankaralı, şunları kaydetti:

"Tüm uluslararası hakemlerimiz hem Avrupa hem de dünyada düzenlenen organizasyonlarda devamlı görev yapıyor. Geçen sezon Avrupa'da düzenlenen çeşitli turnuvalarda 8 final müsabakasını hakemlerimiz yönetti. Ayrıca, 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası finalinde de bir Türk hakemi görev aldı. 2016 senesinde de söylediğim gibi, oynanan her turnuvada bir Türk hakemi olacak ve görev aldıkları her turnuvada final yönetmeye talipler. Bunun en önemli göstergesi Yener Yılmaz'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görevlendirilmesi. Bu gelişme Türk basketbolu ve hakemliği için gurur verici bir davettir. Merkez Hakem Kurulu ve hakemler olarak bu atamadan dolayı büyük bir sevinç duyuyoruz. Yener'in şimdiye kadar görev aldığı müsabakalarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da başarı olacağından eminim."