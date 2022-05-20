'Yıkıla Yıkıla' şampiyonluk totemi oldu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yener Çevik'in 'Yıkıla Yıkıla' adlı şarkısı ardından stadyumda dinleyicisiyle buluştu.

Yener Çevik'e tribünlerden sevgi gösterileri yapıldı. Çevik, 'Yener Baba' diye slogan atan binlerce taraftar ile 'Yıkıla Yıkıla' şarkısını hep birlikte söyledi.