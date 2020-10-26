Başrollerinde değişikliğe giden Yemin dizisinin reytingleri düşmesi üzerine kanal tarafından dizi hakkında yeni bir karar verildi. Diziseverler yayın günü değişen Yemin dizisi neden yayınlanmıyor merak ediyor.

YEMİN NEDEN YOK? YEMİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan Yemin dizisi hakkında değişikliğe gidildi. Yemin dizisi 31 Ekim’den itibaren her Cumartesi ve Pazar 19.00’da Kanal 7 ekranlarında izleyicinin karşısına geçecek.