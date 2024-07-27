Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi
Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi
- 1
Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Yemen'den karşılık geliyor.. Kesin bir zafer kazanacağız" sloganıyla gösteri yapıldı.
- 2
Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze'nin zaferi için, gerginliğin beşinci aşamasına devam ediyoruz" adı verilen gösteride cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.
- 3
Başta Hudeyde, Sada, Mahvit, Beyda ve Dali olmak üzere diğer kentlerde de binlerce kişi cuma namazı sonrası destek yürüyüşü düzenledi.
-
- 4
Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun" yazılı pankartlara yer verildi.
- 5
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
- 6
-
- 7
- 8
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.