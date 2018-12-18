BM gözetiminde İsveç'teki görüşmelerde Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde'de yerel saatle 00.00 itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokuldu.

Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için mutabakata varılan anlaşmaya göre, "BM'nin limanda lider rolü"nü üstlenmesi, Yemen'e insani yardımların önünün açılması ve böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bekleniyor.

SON BİR HAFTADIR YAŞANAN ÇATIŞMALAR ALEVLENMİŞTİ

Kentte dün hükümet güçleri ile Husiler arasında son bir haftadır yaşanan çatışmalar alevlenmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde ilinde ateşkes anlaşmasının 18 Aralık Salı günü saat 00.00'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar, bugün yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu.

ATEŞKESE BAĞLILIK AÇIKLAMASI

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, ateşkes anlaşmasının bugün saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesi üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin Hudeyde kenti ve limanları ile Salif, Res İsa bölgelerini kapsadığını belirten Yemani, İsveç'te varılan anlaşmaya uyma yükümlülüğünün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatlarıyla gerçekleştiğini aktardı.

Twitter hesabından Husiler adına açıklama yapan Muhammed Abdusselam ise "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin duyurduğu Stockholm anlaşmasına bağlılığımızı vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Abdusselam, söz konusu anlaşmanın Hudeyde'de askeri operasyonların durdurulması, Taiz'de ise sükunetin sağlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Ayrıca Abdusselam, BM'nin bölgedeki koordinasyon komitesine üç temsilcilerinin isimlerini verdiklerini kaydetti.