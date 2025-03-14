Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu? Yemekteyiz’de 150 bin TL’lik ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz'de 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz birincisi bugün belli oldu. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 14 Mart puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde açıklandı. Haftanın son gününde Harun adlı yarışmacı yarıştı. Haftanın finalinde Emel İnan, Gülcan Gündüz, Rabia Uyanık, Bora Bayır, Egemen Taştekin arasından biri birinci oldu. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 14 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        • 2

          YEMEKTEYİZ 10-14 MART 2025 YARIŞMACILARI

          Emel İnan

          Gülcan Gündüz

          Rabia Uyanık

          Bora Bayır

          Egemen Taştekin

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Egemen Bey 150 bin TL'nin sahibi oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa