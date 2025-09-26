Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 26 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL ödülü kim kazandı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 26 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'ın sunumuyla gerçekleşen Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Yaklaşık 2,5 saatlik süre içerisinde yemeklerini ve masalarını hazırlamaya çalışan yarışmacılar en yüksek puanı alıp birinci olmak istiyor. Aralarından sadece bir yarışmacı 200 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 26 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL ödülü kim aldı?

        Giriş: 26.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:10
        • 1

          Yemekteyiz haftanın birincisi merak ediliyor. Bu hafta Cumali Bayhan, Selma Cepçi, Hadja Mama, Makbule Cingiz, Eren Karataş yarışmacıları arasından biri 200 bin TL’nin sahibi oldu. Peki, 26 Eylül Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL ödülü kim aldı?

        • 2

          YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU? 26 EYLÜL 2025

          Yemekteyiz birincisi yapılan oylama sonucunda Cumali Bey oldu.

        • 3

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Cumali Bayhan

          Selma Cepçi

          Hadja Mama

          Makbule Cingiz

          Eren Karataş

