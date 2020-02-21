21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günlük tüketim için evlerde pişirilen yemekler,pişirildikleri öğün içerisinde tüketilemeyip bir sonraki öğüne saklandığında sağlık açısından riskli hale gelebiliyor. Artan yemeklerin hızla buzdolabında soğutulması veya derin donduruculara alınması gerekiyor. Pişirilen yiyeceklerin ocak üstünde bırakılıp tekrar tekrar ısıtılması, gıda kalitesini düşürürken daha da önemlisi bakteri üremesine sebep olarak sağlık açısından riskli bir duruma yol açıyor.
“YEMEK MUTFAKTA BEKLEDİYSE TÜKETMEYİN"
Öğünlerden artan yemeklerin en kısa zamanda buzdolabına alınması gerektiğini belirten bir vakıf üniversitesinin Gastronomi Bölümü'ndeki Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, özellikle tavuk, dana eti, yumurta gibi yüksek riskli kabul edilen gıdaların yanı sıra neredeyse tüm gıdaların zehirlenmeye yol açma potansiyeli taşıdığını hatırlattı.
“Bakterilerin yaşayabilmeleri için nem gerekir, tüketilen tüm gıdalarda bakterilerin ihtiyacı kadar nem oranı bulunur. Bu da gıdaları bakteriler için ideal üreme ortamları yapar” diyen Uzunoğlu, “Pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli. Buzdolabında muhafaza edilen yiyecekler de tüketilecek kadarı ısıtılmalı. Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konarak saklanabilir. Ancak çözdürüldükten sonra ısıtılıp hemen tüketilmelidir” şeklinde konuştu.
ÇİĞ VE PİŞMİŞ GIDALAR BUZDOLABINDA AYRI BÖLÜMLERDE OLMALI
Yeniden tüketim için bekletilen gıdalarda çözdürme işleminin oda sıcaklığında bekletilerek yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Uzunoğlu, “Oda sıcaklığında bekleyen gıdaların tamamı çözünene kadar eriyen ve hava ile temas halinde olan kısmında bakteri üretimi başlar. Bu sebeple, çözdürme için buzdolabı kullanılmalı veya mikrodalganın çözdürme özelliği kullanılarak çözülen gıda hemen tüketilmelidir” dedi.
Gıda zehirlenmelerinde en yaygın sebep olarak çapraz bulaşmaya da dikkat çeken Uzunoğlu, “Çapraz bulaşma hazırlık veya üretim esnasında gıdaya etraftaki başka bir kaynaktan zararlı bakteri bulaşmasıdır. Bu bakteriler yapılarına bağlı olarak ısı yoluyla, pişirme ile ölmektedir. Çapraz bulaşmayı önlemek için pişmiş gıdaları buzdolabında üzeri kapalı halde ve özellikle kıyma, tavuk gibi çiğ ürünlerden ayrı bir bölümde muhafaza etmek gerekir” ifadelerini kullandı.
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