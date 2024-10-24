YDS giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 YDS/2 ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre sınav, Kasım ayında yapılacak. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2024 YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte YDS giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı…
- 1
Yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Binlerce aday sınava nerede gireceğini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den bir son dakika açıklaması geldi. 2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. Öte yandan ‘’YDS/2 ne zaman?’’ sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt bulmuştu. İşte, 2024 YDS giriş belgesi sorgulama ekranı…
- 2
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
- 3
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2024-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YDS/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
-
- 4
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YDS giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.
- 5