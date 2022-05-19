Yazlıkta bıçaklı vahşet!

DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yazlık evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Necdet Sorguç, 14 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Korkunç olay, önceki gün sabah saatlerinde Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşadığı Almanya'dan eşi Binnaz Sorguç ile yazlığına gelen Necdet Sorguç, çöp dökmek için dışarı çıktı. Evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki konteynere çöpü atan Sorguç, dönüşte bahçe kapısının önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

EŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Sorguç'un aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sorguç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

14 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Savcının incelemesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülen Necdet Sorguç'un, yapılan otopside 14 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sorguç'un üzerinde bulunan 1800 liranın da alındığını belirledi.

Olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen jandarma, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.