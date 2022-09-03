Yazın anatomisi

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2022'nin yaz aylarının gişelerine bakacak olursak bir yıl önceki döneme oranla belli bir artış söz konusu. Ne var ki sinema sektörünün pandeminin etkisinden tam anlamıyla kurtulamadığı da görülüyor. Keza 2022 yazının gişe rakamlarının pandemi öncesindeki yaz aylarının gişe rakamlarının bir hayli uzağında olduğu görülüyor

Yaz ayları, sinema salonları için 'Ölü Mevsim'dir. İzleyicilerin sinemalara fazla rağbet etmemesi nedeniyle yaz aylarında fazla Türk filmi gösterime girmez. Bu aylarda salonlarda çoğunlukla Hollywood yapımı filmler yer alır.

Pandemi döneminde 2020 ve 2021'in yaz ayları, sinemacılar için daha da zorlu geçti. 2022'nin yaz ayları ise 2020 ve 2021'e oranla daha bereketliydi.

İzleyicilerin 2022 yazında sinemalara olan ilgisinin bir önceki döneme kıyasla ne ölçüde olduğu en çok izlenen 5 filmden de anlaşılıyor. 2022 yazında en çok izlenen 5 filmle 2021 yazında en çok izlenen 5 filmin toplam gişeleri arasında % 72.5 fark bulunuyor.

2022 Yazının En Çok İzlenen 5 Filmi

• Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

İzleyici Sayısı… 1.182.305

• Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

İzleyici Sayısı… 1.057.677

• Jurassic World: Hâkimiyet

İzleyici Sayısı… 473.352

• Suikast Treni

İzleyici Sayısı… 206.232

• DC Süper Evciller Takımı

İzleyici Sayısı… 159.870

TOPLAM.. 3.079.436

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

2021 Yazının En çok İzlenen 5 Filmi

• Hızlı ve Öfkeli 9

İzleyici Sayısı… 959.767

• Black Widow

İzleyici Sayısı… 363.589

• The Suicide Squad: İntihar Timi

İzleyici Sayısı… 179.607

• Gerçek Kahraman

İzleyici Sayısı… 147.837

• Korku Seansı 3: Katil Şeytan

İzleyici Sayısı… 134.290

TOPLAM… 1.785.090

Hızlı ve Öfkeli 9

Ne var ki sinemalarda pandemi dönemi öncesine dönüş olup olmadığını anlamak için 2020 ve 2021 yaz aylarını değerlendirme dışı tutmak gerekiyor. Toplam 5.178.064 biletin kesildiği 2022'nin yaz aylarını pandemi öncesindeki yaz aylarıyla karşılaştıracak olursak sinema sektörünün pandemi öncesine henüz dönemediği görülüyor. 2022 ile 2019'un yaz ayları arasında % 73.40'lık bir fark bulunuyor.