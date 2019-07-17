17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Yazılım Mühendisliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Yazılım Mühendisliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Yazılım Mühendisliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|17960
|464,22856
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|25749
|446,97454
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|27403
|443,66721
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|34874
|429,13373
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|Burslu
|SAY
|37736
|424,06055
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|40981
|418,29091
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|42676
|415,35132
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|47224
|407,82328
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|47466
|407,44936
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|Burslu
|SAY
|50514
|402,68832
|ÜSKÜDAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|57297
|392,48123
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|Burslu
|SAY
|58186
|391,14712
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|Burslu
|SAY
|59247
|389,59837
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|Burslu
|SAY
|61156
|386,95866
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|61169
|386,93636
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|66435
|379,71841
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|69825
|375,39326
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|84736
|357,69872
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|SAY
|100246
|341,9093
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|102483
|339,87639
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|109282
|333,87831
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|112373
|331,35226
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Of Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|SAY
|121349
|324,26894
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|133867
|315,10332
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|135763
|313,84396
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|İÖ
|SAY
|137105
|312,88122
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|156176
|300,97884
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|165567
|295,74585
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|SAY
|168900
|293,95725
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|171353
|292,69946
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|171526
|292,61928
|ÜSKÜDAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|172795
|291,95255
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|SAY
|190950
|283,3362
|BAHÇEŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|215241
|273,33698
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|SAY
|218003
|272,29046
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|226520
|269,19122
|ÜSKÜDAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|230985
|267,59751
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|232206
|267,18823
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|234359
|266,42492
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|237234
|265,47145
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|237266
|265,46312
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Of Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|240354
|264,47853
|MALTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|245668
|262,77121
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|253550
|260,33897
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|256272
|259,5568
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|İÖ
|SAY
|264464
|257,20217
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|276081
|253,999
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. UOLP-Sam Houston State Ücretli
|SAY
|280997
|252,73656
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|285326
|251,65344
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|M.T.O.K.
|SAY
|296606
|248,89081
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|---
|---
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|---
|---
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %25 İnd.
|SAY
|---
|---
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|M.T.O.K. İÖ
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik-Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
|Yazılım Müh.
|%75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|%50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Ücretli
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %50 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. %75 İnd.
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|ADA KENT ÜNİV.
|KIBRIS
|Mühendislik ve Mimarlık Fak.
|Yazılım Müh.
|İNG. Burslu
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ferdi Turgutlu Tekn. Fak.
|Yazılım Müh.
|KKTC Uyruklu
|SAY
|Dolmadı
|Dolmadı
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