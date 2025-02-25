Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü oldu

Down sendromlu Ethem Ay, tanışmak istediği Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu bir süre önce ailesiyle birlikte ziyaret etti.

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Görüşmenin ardından 29 yaşındaki Ay, Yazıcıoğlu'nun talimatıyla, istediği zaman gelerek temsili olarak özel kalem müdürlüğü yapıyor. Ay, Yazıcıoğlu'nun randevularını oluşturuyor.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Ethem kardeşimle çalışmak büyük keyif. Ethem ile ilk tanıştığımda etkilenmemek mümkün değildi. Çok kibar, çok naif, çok güzel bir insan. Artık ekibimizin bir parçası. Artık bizimle beraber olacak. Maşallah ilk günden Ethem hızlı başladı. Hemen burada bir düzeni sağladı. Koordinasyonu da sağladı. İletişimi de sağladı. Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılıyor. Ben çok mutluyum Ethem'den. Bundan sonra beraberiz. Ayrılmak yok Ethem" dedi.

Ethem Ay da "Buraya geldim mutlu oldum. Başkanımla olmak şeref verdi. Gurur verdi" ifadelerini kullandı.