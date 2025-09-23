Habertürk
        Haberler Gündem Yaylada 6 aracın üzerine çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

        Yaylada 6 aracın üzerine çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda ekiplerin karla kaplı yolları ulaşıma açma çalışmaları sırasında arasında hayvan yüklü kamyonetin de yer aldığı toplam 6 aracın üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 15 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kurtarılırken, o anlar kameralarla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 01:45 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:45
        İlçeye bağlı deniz seviyesinden 2 bin 520 metre yükseklikteki Trovit Yaylası yolunda, akşam saatlerinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında çığ meydana geldi.

        Çığ nedeniyle yolda seyir halindeyken, kar kütlesi altında kalan büyükbaş taşıyan bir kamyonet uçurum kıyısında askıda kaldı. 1’i iş makinesi toplam 6 araç üzerine de çığ düşerken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Zamanla yarışan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kalan 15 kişi bulundukları yerden kurtarılarak, güvenli bölgeye alındı.

        Bölgede çığ kaldırma ve yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürerken, kurtarma anları da kameraya yansıdı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #rize
        #rize haber
        #yerel haber
