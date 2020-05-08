Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kalk Gidelim ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 8 Mayıs 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)

23.15 İçerde (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)

23.30 Badem Şekeri 5 (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Medcezir (tekrar)

00.30 Aramızda Kalsın (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)

00.00 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.00 TRT 1 Ana Haber

18.30 Mesnevi'den Hikayeler

19.00 Kuşlara Yolculuk

19.30 Ramazan Sevinci

20.20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21.50 Kalk Gidelim Eve (yeni bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)