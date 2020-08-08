Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Hokkabaz 'Yabancı Film'

02.00 Hokkabaz 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

23.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

06.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

19.00 Star Haber

20.00 Kın 'Yabancı Film'

22.15 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00.15 Kın 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Harry Potter ve Felsefe Taşı 'Yabancı Film'

23.15 Çok Akustik

01.00 Çok Akustik (Tekrar)

02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Müzik Arası

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

21.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Yarının Dünyası 'Yabancı Film'

02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00.15 Zaman Matinesi

01.15 Filinta 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Gülşen Abi 'Dizi' (Nostalji Kuşağı)

03.50 Yeditepe İstanbul 'Dizi' (Tekrar)