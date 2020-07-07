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Yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 7 Temmuz 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show eğlence programı ve Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan filmler de bazı kanallarda yer alacak. İşte, 7 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

07.07.2020 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

7 TEMMUZ 2020 TV YAYIN AKIŞI

Show TV Yayın Akışı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

23:45 Kurtuluş Günü Felaketi

01:30 İçerde

Star TV Yayın Akışı

18:30 Star Haber

20:00 Devlet Kuşu

21:45 Devlet Kuşu

23:45 Çember: Evimdeki yabancılar

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

20:00 Madagaskar

21:45 3'te 3 Tarih

23:50 Şampiyon

02:10 Elimi Bırakma

ATV Yayın Akışı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

02:30 Kanatsız Kuşlar

TV8 Yayın Akışı

20:00 Survivor 2020

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

Kanal D Yayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin

00:30 Kendin Ol

02:15 Adı Efsane

FOX TV Yayın Akışı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00:00 Bay Yanlış

02:30 Her Yerde Sen

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