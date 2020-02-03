Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 3 Şubat yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çukur ‘Yerli Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı

00.15 Güvercin

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Vuslat